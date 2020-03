ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ

You are here: Home