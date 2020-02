ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

You are here: Home