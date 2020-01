ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ‘ਬੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ‘ਬੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ

You are here: Home