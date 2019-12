ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਧੀਨ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ 9.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਧੀਨ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ 9.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

You are here: Home