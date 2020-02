ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ

ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ

You are here: Home