ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

You are here: Home