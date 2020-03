ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਹੁਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ

ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਹੁਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ

You are here: Home