ਜੰਮੂ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਢੇਰ

ਜੰਮੂ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਢੇਰ

You are here: Home