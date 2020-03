ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬ 31 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬ 31 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

You are here: Home