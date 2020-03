ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਫ਼ਤਹਿ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਫ਼ਤਹਿ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

You are here: Home