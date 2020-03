ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ

You are here: Home