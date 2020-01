ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ 6 ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ 6 ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

You are here: Home