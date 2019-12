ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌੜ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌੜ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

You are here: Home