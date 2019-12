ਅਮਿੱਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ।

You are here: Home